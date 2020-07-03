الخرطوم 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تأكيد وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح أن الحكومة وافقت على طلب حركات الكفاح المسلح بتمديد الفترة الانتقالية لأربع سنوات بدلا عن 39 شهرا، بشرط اعتبار فترة الحكومة الحالية جزءا من الأربع سنوات.وأبرزت تصريح جهاز المخابرات العامة السوداني حرص الأجهزة الأمنية على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات.ولفتت الانتباه إلى استعادة الجيش اليمني والقبائل الموالية له، بإسناد جوي من التحالف العربي أمس، مواقع من ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب شمال شرق البلاد .ونشرت صحف الجمعة إعلان حركتا فتح وحماس الفلسطينيتين أمس توحدهم ضد الخطة الإسرائيلية لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.وسلطت الضوء على تنفيذ قيادة عمليات بغداد أمس، عملية أمنية عسكرية عراقية واسعة شمالي العاصمة بغداد بمشاركة عدد من القطعات.وعرجت الصحف على تصاعد الاحتجاجات اللبنانية ضد تدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، بسبب انهيار الليرة حيث بلغ سعر صرف الدولار أمس أكثر من 9000 ليرة لبنانية.وأخبرت عن مقتل 27 مدنيا على الأقل في هجوم شنه إرهابيون على قرى عدة في وسط مالي.// انتهى //09:41ت م0015