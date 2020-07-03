إسلام آباد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، نفي الجيش الباكستاني الأنباء التي تحدثت عن تواجد قوات صينية في باكستان قرب الحدود مع الهند .واهتمت بترحيب باكستان بإدانة مجلس الأمن الدولي للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى بورصة كراتشي.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والدنمارك على تعزيز علاقات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، متابعةً تطورات فيروس كورونا في باكستان والجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على انتشار هذا الوباء.و تابعت العرض الباكستاني على مصر للاستفادة من فرص الاستثمار المرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وأخبرت عن مقتل خمسة من مسلحي حركة طالبان في هجوم لقوات الأمن بإقليم فارياب شمال أفغانستان ، مشيرةً إلى أنباء مقتل أكثر من مئة شخص ضحايا لحادث انزلاق التربة في مناجم لليشم في شمال ميانمار.// انتهى //10:01ت م0016