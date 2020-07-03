عام / ألمانيا تسجل 446 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
الجمعة 1441/11/12 هـ الموافق 2020/07/03 م واس
برلين 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس
سجلت السلطات الألمانية اليوم 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفا و674 حالة.
وأوضح معهد روبرت خوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا في بيان صحفي أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة ، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا، بزيادة نحو 700 حالة .
// انتهى //
10:24ت م
0020