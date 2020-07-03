برلين 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الألمانية اليوم 446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 195 ألفا و674 حالة.وأوضح معهد روبرت خوخ لرصد الأوبئة في ألمانيا في بيان صحفي أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 9003 حالات، بزيادة 9 حالات وفاة ، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا، بزيادة نحو 700 حالة .// انتهى //10:24ت م0020