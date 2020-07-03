رام الله 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالأجواء الإيجابية التي أشاعها المؤتمر الصحفي المشترك لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.وأشارت إلى اشادة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية محتلة.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 7 مواطنين فلسطينيين من محافظات جنين والخليل وطولكرم، بينما اعتقلت بحرية الاحتلال ، أربعة صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأولت اهتمامًا بإعلان الأزهر الشريف، رفضه الكامل لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية للسيادة الإسرائيلية، معتمدا على سياسة فرض الأمر الواقع .وتطرقت إلى إعلان الشرطة الأثيوبية ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين إلى 81 قتيلا .وأوردت التقارير الصادرة حول فيروس كورونا المستجدّ حيث أودى هذا الوباء بحياة ما لا يقل عن 516,369 شخصاً في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي .// انتهى //10:29ت م0022