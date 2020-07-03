بيروت 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، بحالة القلق والترقب التي تسود الساحتين السياسية والشعبية على خلفية التطورات الأخيرة المتصلة بالتدهور المالي الحاصل والعجز عن احتواء تداعيات الانهيار الخطير الذي ينذر بتفاقم الأمور على اكثر من صعيد .وأشارت إلى قلق منظمة الأمم المتحدة من محاكمة تركيا لـ 11 حقوقيًا بتهمة الإرهاب.وأخبرت عن تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أنه يتم بذل جهد كبير لإستعادة قوة الاقتصاد بعد أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية بدأت في التعافي وأن الاقتصاد يعود بقوة كبيرة بعد هذه الأزمة .وتطرق صحف بيروت إلى إعلان الأمم المتحدة أمس مقتل و إصابة أكثر من 800 شخص في هجمات متعددة استهدفت المدنيين في أفغانستان خلال النصف الأول من العام 2020م.// انتهى //10:47ت م0024