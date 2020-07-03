الرباط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم ، اهتمامها لحالة الترقب التي تسود الرأي العام المغربي بشأن مشروع الموازنة التعديلي الذي ستعتمده الحكومة، في ظل تداعيات جائحة كورونا على المغرب.ونقلت دعوة رئيس الحكومة إلى أعضائها لتخفيض إحداث المناصب المالية في الوظيفة العمومية إلى الحد الأدنى، وذلك جراء التأثير السلبي لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وما رافقه من تراجع حاد في موارد الدولة.وتطرقت الصحف إلى إعلان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،العقيد الركن تركي المالكي، تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.ونقلت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني الذي تعهد بإحداث ثورة بنى تحتية لمساعدة بلاده على الخروج من التداعيات الاقتصادية التي التي سببتها جائحة كورونا.وأوردت البيانات الصادرة حول حصيلة فيروس كورونا المستجد، مما أدى حتى الآن إلى وفاة 516,369 شخصاً في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.// انتهى //12:08ت م0030