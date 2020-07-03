لندن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين إلى الإستمرار في إتباع توجيهات التباعد الإجتماعي مع دخول حزمة جديدة من إجراءات تخفيف الحظر التام غداً حيز التنفيذ.وتناولت تصريحات وزير المالية روشي ساناك بشأن الإنتقال من مرحلة دعم الإقتصاد لتفادي آثار فيروس كرونا المستجد إلى مرحلة تحفيز الإقتصاد من خلال حث الشركات والمواطنين إلى الإنفاق وفقاً للمعدلات الطبيعية.ونقلت في الشأن الدولي أنباء عن إنسحاب فرنسا من مهمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا إجتجاجاُ على الإنتهاكات التركية المتكررة لقرارت توريد السلاح هناك .وعرجت على إعلان قصر الأليزيه إستقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدواردو فيليب من منصبه، وتكليفه برئاسة حكومة مؤقتة حتى موعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن طاقم الوزارة الجديد.// انتهى //12:19ت م0031