تونس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مشاركة وزير الخارجية التونسي نور الدين الري في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن حول الجوائح والأمن الذي نظمته ألمانيا، حيث أكد أنّ جائحة فيروس كورونا مثلت تهديداً عالمياً غير مسبوق للبشرية جمعاء، وأكدت تداعياتها على ضرورة وجود تحرك جماعي لمواجهتها، لافتا إلى أن أزمة كورونا فرضت على الإنسانية إعادة التفكير في طبيعة وأسس النظام العالمي الحالي.وتناقلت إعلان الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من فايز السراج وخليفة حفتر تناولت آخر التطورات في ليبيا، مشددا على أن حل النزاع في ليبيا ليس عسكريا، ويجب أن يكون سياسيا ، مجددا التزام الأمم المتحدة الكامل بالحوار ضمن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمساعدة في إيجاد حل لإعادة فتح منشآت النفط المقفولة في البلاد .وتابعت إعلان قصر الرئاسة الفرنسية أمس استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل الاستقالة، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بتسيير الأمور حتى تعيين الحكومة الجديدة.كما ألقت صحف تونس الضوء على إعلان ألمانيا استثناء المغرب والجزائر من الدول التي يمكن لمواطنيها دخول أراضيها، مخالفة بذلك توصية أوروبية صنفتهما بين 14 دولة يمكن لمواطنيها التنقل بحرية في فضائه.// انتهى //12:43ت م0032