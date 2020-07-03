الجوف 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الجوف 2686 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات اسفرت عن تحرير 211 غرامة فورية بحق المخالفين.ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.// انتهى //12:47ت م0034