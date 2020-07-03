ضمد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسنفذت بلدية محافظة ضمد 186 جولة تفتيشية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، من مطلع شهر شوال الماضي، وحتى الـ 11 من شهر ذي القعدة الجاري، بهدف الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.وأوضح رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي أن البلدية تسعى للاهتمام بالصحة العامة وصحة المواطنين والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة واللوائح من خلال جولاتها التفتيشية، مشيرًا إلى أن الفرق الميدانية رصدت عددًا من المخالفات للمحلات التي لم تلتزم بالبروتوكولات الاحترازية ومنها عدم لبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي والتكدس أمام المحلات، حيث تم رصد 4 مخالفات لعدم تطبيق البروتوكولات بالمحلات وأخرى لتكدس العمالة بالمساكن وضبط الغرامات والمحاضر الخاصة بها واحالتها للجهات الأمنية، كما تمت مصادرة 16 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وتم إصدار 94 مخالفة أخرى ، وإغلاق 5 محلات مخالفة للأنظمة .وأكد الشعبي أهمية تكثيف الرقابة من خلال الجولات الميدانية ، لضمان صحة وسلامة الغذاء الصالح ، مؤكدًا على تطبيق العقوبات بحق المخالفين للأنظمة والإجراءات .// انتهى //13:00ت م0037