فرسان 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسيستقبل فرع الكلية التقنية بمحافظة جزر فرسان حالياً، طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الكلية للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس علي بن محمد عيساوي أن القبول الذي يستمر حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري، سيكون في تخصصات البرمجيات، وتخصص إدارة مكتبية، داعياً الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المزيد من المعلومات والشروط والمزايا.// انتهى //13:01ت م0038