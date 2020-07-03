المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم الجمعة .// انتهى //13:14ت م0041