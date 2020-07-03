جدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ،والطائف ،وأضم ،والجموم ،والخرمة ،والعرضيات ،والكامل ،والمويه ،وبحرة ،وتربة ،وخليص ،ورنية ،وميسان .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //13:23ت م0042