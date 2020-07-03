بيروت 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسواصل الطيران الإستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها يوميًا فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم، أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب،و بيروت وضواحيها،و بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الأراضي المحتلة.وفي ذات السياق خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية فوق بلدة رميش الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من بلدة كفركلا الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية أخرى خرقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانًا دائريًا على مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من بلدة علما الشعب الجنوبية باتجاه الاراضي المحتلة.// انتهى //13:53ت م0048