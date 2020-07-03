نجامينا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشاد، والإطار الوطني للحوار السياسي، تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة في 13 نوفمبر المقبل، إلى 24 اكتوبر 2021.وأوردت وكالة الأنباء التشادية أن الطرفين بررا هذا التأجيل الجديد لانتخابات البرلمان، الذي انتهت ولايته التشريعية منذ 2015، باستمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الرئيس التشادي إدريس ديبي رحب بالاتفاق الذي أدى إلى اعتماد جدول انتخابي نهائي يحترم الآجال القانونية.// انتهى //13:53ت م0049