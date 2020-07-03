الدمام 12 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس، (1016) جولة رقابية، و(5) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط (89) مخالفة للمنشآت التي لم تتقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و(43) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(3) مخالفات تكدس في مساكن العمالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة أنجزت من رفع 8152 طناً من النفايات، وإزالة 4212 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9522 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى تطهير وتعقيم 1263 موقعاً، مُستخدمة ما يقارب 180053 لتراً من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة 481 فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي.وتواصل أمانة الشرقية جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وتشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وزيارة المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء، وأسواق النفع العام، ورفع النفايات وضبط المخالفات.// انتهى//14:52ت م0054