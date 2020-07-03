المدينة المنورة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.ونوه سموه بحرص القيادة الحكيمة على المسيرة التعليمية وتوفير كل السبل لدعمها وتطويرها، مُشيراً إلى ما حققته الجامعة الإسلامية من مكتسبات كبيرة ومهمة، راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.// انتهى //15:17ت م0063