سكاكا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف 73 محلاً للحلاقة ومشغلاً نسائياً خلال حملة تقتيش موسعة نفذتها الأمانة وبلدياتها على محالّ الحلاقة والمشاغل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وبلغ عدد المراقبين خلال الحملة 88 مراقباً، وتم المرور على 639 محلاً، ورصد 236 مخالفة للتعليمات والاشتراطات الصحية.وأكدت الأمانة عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ومتابعة كل المخالفات التي تؤثر على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومواصلة الحملات الرقابية بشكل مستمر ضمن نطاق البلديات التابعة، ولفتت النظر إلى أهمية تفاعل المواطنين والمقيمين ودورهم الفاعل في التبليغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال الرقم 940.//انتهى//15:43ت م0067