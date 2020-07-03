أبوعريش 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020م واسقدمت وحدة الأسر المنتجة بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبو عريش خلال شهر يونيو الماضي دعما ماديا لـ20 مشروعا من مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر.وبيّن رئيس اللجنة عبده راجحي أن المشاريع تنوعت لتشمل مشاريع البخور والعطور والخياطة المنزلية وإعداد الحلويات والأكلات الشعبية وبيع القهوة وبيع البهارات ، إلى جانب مشروعات المشاغل النسائية والجوالات وبيع الورود ، والملابس النسائية والإكسسوارات ، وذلك بقيمة بلغت 325,000 ريال من خلال محفظة سواعد‬ المدعومة من بنك التنمية‬ لاجتماعية .وأضاف أن إجمالي المشاريع المدعومة من قبل محفظة سواعد بلغ 231 مشروعًا متنوعًا ، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم إقراضها 3,305,000 ريال .// انتهى //16:04ت م0072