سكاكا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسرفع الدكتور محمد بن عبدالله الشايع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة الجوف.وأعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لما يبذله من جهود لتطوير العملية التعليمية، داعيًا الله أن يكون محل هذه الثقة الغالية، وأن يعينه على هذه المسؤولية، ليسهم في خدمة وطنه وقيادته، ويواصل العمل في تطوير جامعة الجوف ومواصلة مسيرتها الطموحة، وتحقيق تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:30ت م0076