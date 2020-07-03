أبها 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأنهت أمانة منطقة عسير زراعة أكثر من 92 ألف زهرة موسمية خلال الأسبوع الماضي، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 52.400 ألف م2 في مواقع مختلفة من مدينة أبها ، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة.وأبان أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم كذلك العناية بأكثر من ٣٠٠ شجرة و إعادة تأهيل أكثر من 33 ألف م2 من المسطحات الخضراء إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 12,100 ألف م2 في مواقع متفرقة ، شملت الحدائق و الساحات و الميادين.// انتهى //16:56ت م0078