طوكيو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت اليابان 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ، وسط زيادة المخاوف من حدوث موجة أخرى من الإصابات.وأفادت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي أن 124 حالة سجلت في طوكيو وهي أعلى زيادة يومية في الإصابات خلال شهرين, مشيرةً إلى أن 70 % من الإصابات الجديدة اليوم لأشخاص أعمارهم مابين العشرينيات والثلاثينيات.وسجلت اليابان حتى الآن نحو 20 ألف إصابة، ونحو 990 وفاة بفيروس كورونا.// انتهى //16:58ت م0079