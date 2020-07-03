أبوظبي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وأكد الجانبان دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.واستعرض سموه ومعالي وزير الخارجية الفرنسي مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين للتعامل مع تداعياته.// انتهى //16:58ت م0080