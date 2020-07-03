الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسيلتقي غداً فريقا بايرن ميونيخ وبايرن ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم دون جماهير بسبب القيود المفروضة على العودة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.وأحرز بايرن ميونخ لقبه الثامن توالياً في الدوري الألماني أمام بوروسيا دورتموند، ويسعى لإحراز الثنائية المحلية، وكذلك الثلاثية التاريخية في حال فوزه بدوري أبطال أوروبا الذي ضمن بشكل كبير الوصول إلى الدور ربع النهائي فيه بعد فوزه في أرض تشلسي الإنجليزي 3-صفر في ذهاب ثمن النهائي.وفيما يطمح بايرن ميونيخ لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقبه العشرين ليتابع تحليقه أمام فيردر بريمن الثاني (ستة ألقاب)، يحلم ليفركوزن بلقب ثان بعد الأول في 1993 على حساب الفريق الرديف لهرتا برلين 1-صفر، قبل أن يبلغ النهائي مرتين في 2002 (خسر أمام شالكة 2-4) و2009 (أمام فيردر بريمن صفر-1).وعادة ما تكون المباراة النهائية للكأس بمثابة مهرجان رياضي أمام 75 ألف متفرج على الملعب الأولمبي في برلين، لكن 700 منهم فقط سيتاح لهم الحضور في الملعب التاريخي، على غرار لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية والرسميين.// انتهى //17:30ت م0084