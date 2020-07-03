بيروت 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.93 %، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 612.61 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 96 ألفاً و89 سهماً، بقيمة مليون و290 ألفاً و205 دولارات أمريكية، نفّذت من خلال 75 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و359 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و236 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:06ت م0095