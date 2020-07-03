بيروت 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 15 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و19 إصابة من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1830 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة الخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان أنّه تم خلال الساعات ال 24 الماضية إجراء 3348 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1292، واستقرار عدد الوفيات عند 35.// انتهى //19:06ت م0096