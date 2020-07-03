القاهرة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجل سعر الدولار الأمريكي بنهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوى له خلال شهر أمام الجنيه المصري مدفوعاً بعدد من الأنباء الإيجابية التي دعمت من أداء العملة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة.وأفادت تقارير اقتصادية اليوم أن سعر الدولار الأمريكي هبط من 20ر16 جنيهاً للشراء و30ر16 جنيهاً للبيع سجلها في مطلع شهر يونيو الماضي إلى مستوى 07ر16 جنيهاً للشراء و17ر16 جنيهاً للبيع بنهاية الأسبوع الماضي.وبلغت مكاسب الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية -منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي- نحو 13 قرشاً، وجاءت عقب سلسلة ارتفاعات متعاقبة للدولار أمام الجنيه على خلفية تزايد التوترات في الأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات.// انتهى //19:25ت م0098