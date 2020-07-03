حيران 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1,800 سلة غذائية، تزن 133 طنًا و200 كيلو غرام في مناطق حيران وعبس وبني حسن والدير والساده المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 10,800 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية بدون استثناء.// انتهى //19:25ت م0099