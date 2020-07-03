الجزائر 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت اللجنة الجزائرية لرصد ومتابعة وباء كوفيد-19 اليوم تسجيل 413 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ دخول الوباء إلى الجزائر إلى 15070 إصابة.وأوضح الناطق باسم اللجنة جمال فورار خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل رقم قياسي في عدد حالات التعافي، مخبراً عن مغادرة 490 مصاباً المستشفيات ليرتفع العدد إلى 10832 حالة.وبشأن عدد الوفيات المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية أشار فورار إلى إحصاء 9 وفيات ليرتفع إجمالي الحالات إلى 937 حالة.// انتهى //20:03ت م0107