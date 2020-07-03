حائل 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل ممثلاً بوحدة التوعية العلمية والفكرية "البرنامج الدعوي النسائي الأول" ضمن برنامج (مملكتنا آمنة) تحت شعار" نعود بحذر".ويضم البرنامج الذي سيبث الأسبوع القادم على مدى ستة أيام عبر تطبيق "زوم" سلسلة من المحاضرات العلمية التي تناقش الموضوعات التالية: (وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم), و(ديننا دين الوسطية والاعتدال)، و(معالجة الانحراف الفكري)، و(الوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال)، و(والأسرة ودورها في تعزيز الأمن الفكري)، و( وحرمة الدماء المعصومة).وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبد الله بن محمد المجماج أن هذه المحاضرات تأتي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالتها المجتمعية، في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //20:46ت م0113