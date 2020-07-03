حائل 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأقام عدد من متطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل اليوم نقاط فرز في بعض جوامع المنطقة، أثناء دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وتأتي هذه المبادرة استمراراً للمبادرات التطوعية التي يقوم بها فرع الهيئة بالمنطقة لتفعيل الدور التطوعي الذي يشارك فيه عدد من شباب وشابات المنطقة المتطوعين "We Strive to Save Lives" .// انتهى //20:49ت م0114