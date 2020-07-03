رفحاء 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس [مكرر. مكرر. مكرر. ]‏أطلقت جمعية تحبير لتحفيظ القرآن الكريم بمركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية برنامج "واذكرن" للدراسة في أكاديمية المسجد النبوي، ودورة في أحكام التجويد - عن بعد- لمعلمات الجمعية خلال الإجازة الصيفية لعام 1441 هـ.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التي تقدمها الأكاديمية عن بعد.// انتهى //21:03ت م0117