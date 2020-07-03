اجتماعي / معلمات جمعية "تحبير" بشعبة نصاب يلتحقن ببرنامج "واذكرن" للدراسة في أكاديمية المسجد النبوي
الجمعة 1441/11/12 هـ الموافق 2020/07/03 م واس
رفحاء 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس [مكرر. مكرر. مكرر. ]
أطلقت جمعية تحبير لتحفيظ القرآن الكريم بمركز شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية برنامج "واذكرن" للدراسة في أكاديمية المسجد النبوي، ودورة في أحكام التجويد - عن بعد- لمعلمات الجمعية خلال الإجازة الصيفية لعام 1441 هـ.
ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التي تقدمها الأكاديمية عن بعد.
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21:03ت م
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