سكاكا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واستواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة.وقامت فرق التطوع والمسح في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة القريات ودومة الجندل وطبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجامع ، حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل مايحتاجونه من خدمات.يذكر أن هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة تأتي بحرص منها على تقديم الخدمات الاحترازية كافة التي تحد من انتشار هذه الجائحة حرصاً على سلامة المصلين في أثناء صلاة الجمعة.// انتهى //21:16ت م0118