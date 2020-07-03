الدمام 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسشارك 30 متطوعاً في الحملة التوعوية والإرشادية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.وهدفت الحملة إلى رفع مستوى الوعي لأصحاب المحلات، وحثهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتأكيد على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، والغسيل المستمر للأيدي، وفي حال عدم توفر الماء الالتزام بالتعقيم المستمر، وارتداء القفازات؛ والكمامات، وتعقيم الأسطح، إضافة إلى توعية المتسوقين بعدم لمس البضائع، وعدم عرض المنتجات للتجربة، والتخطيط لتطبيق الإجراءات الوقائية كنقاط الفرز وتوفير المعقمات في السوق.// انتهى //21:35ت م0120