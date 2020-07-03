القاهرة 12 القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأدانت جمهورية مصر العربية، استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية متسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم - أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي، إذ يبدأ من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية التي تعكس حقيقة الواقع الذي تنوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مراراً من كون تركيا مصدراً رئيساً من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.وأعربت مصر، في هذا الإطار، عن تضامنها الكامل مع العراق شعباً وحكومةً في مواجهة هذه الممارسات الاستفزازية، داعية الأطراف كافة إلى احترام السيادة العراقية فعلاً وقولاً، والنأي به عن أية تجاذبات إقليمية ضارة تقوض من المصالح العليا للشعب العراقي الشقيق الذي يستحق وطناً آمناً مزدهراً.// انتهى //21:36ت م0121