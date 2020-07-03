إسلام آباد 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان اليوم 4087 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221895 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سُجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4551 حالة وفاة.وأضاف أن 113623 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، ويوجد 2479 حالة في وضع حرج.من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم إصابته بفيروس كورونا.وقال قريشي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": إنه شعر بحمى طفيفة وفرض حجراً صحياً على نفسه في المنزل، مضيفاً أن نتائج الفحوصات جاءت إيجابية، وأنه يعتزم الاستمرار في أداء مهامه الوظيفية من منزله.// انتهى //21:36ت م0122