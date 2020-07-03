الأمم المتحدة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 53,301 إصابة مؤكدة و 624 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,732,531 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128,648 حالة وفاة.// انتهى //22:42ت م0126