مكة المكرمة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسواصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة و الجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث صادرت 15 مبسطا تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخرداوات و الملابس القديمة و إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد بأن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث ضبطت خردوات وملابس قديمة يسوق لها وبيعها في 15 مبسطا للباعة الجائلين في حوش بكر.وأكد وقاد بأن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية و غير الحضارية التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن و المقيم في العاصمة المقدسة.// انتهى //22:49ت م0128