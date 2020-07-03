رفحاء 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واستواصل بلدية طلعة التمياط التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تكثيف أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في منتزه الشلال وصيانتها، وتجميل وتحسين البيئة, وذلك ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً لتحسين المشهد العام مع عودة الحياة لطبيعتها وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.وأكدت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات أنها ركزت على تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة لمنتزه الشلال وتهذيب الأرضية الزراعية، مفيدةً أنه يتم تعقيم ألعاب الأطفال والجلسات بشكل مستمر، لافتةً الانتباه إلى أنها وضعت خطة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بما يضمن سلامة مرتادي تلك المتنزهات.// انتهى //23:08ت م0131