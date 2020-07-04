قلقيلية 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة 15 فلسطينيًا والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادًا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 15 فلسطينيًا بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بينهم أطفال ونساء، عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.// انتهى //00:04ت م0135