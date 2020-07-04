القاهرة 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم عن تسجيل 1412 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد ووفاة 81 حالة جديدة.وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إلى خروج 402 متعاف من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.وأوضح "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة شُفيت، و 3201 حالة وفاة.// انتهى //00:17ت م0136