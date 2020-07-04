لندن 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليه 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن قائمة الدول التي سيستثنى القادمون منها من إجراءات العزل الصحي المتبعة حالياً لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً.وكشف بيان للحكومة البريطانية أن تطبيق الإجراءات الجديدة سيبدأ من يوم 10 يوليو القادم، على أن تراجع القائمة بصورة لصيقة في حال ظهور ارتفاع في عدد حالات الإصابات في أي من الدول المستثناة.وتضم القائمة معظم دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية وجزر أمريكيا الجنوبية وكندا.// انتهى //00:35ت م0138