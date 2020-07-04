صامطة ١٢ ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٠ م واسكثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، أعمالها في المركز والقرى التابعة له لإزالة الحشائش الضارة وصيانة الإنارة والأعمدة ومعالجة الحفريات والتشققات؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري بالمركز والقرى التابعة له.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن البلدية ومن خلال معالجة التشوهات البصرية شرعت بالعمل في المركز والقرى التابعة له، لتحسين العشوائيات ورفع جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.وبين أن البلدية أزالت خلال الـ 30 يوماً الماضية ما يقارب من 1276 متراً مكعباً من المخلفات و680 مترًا مربعًا من الحشائش الضارة ، وقامت بصيانة 146 عموداً وكشاف إنارة، ومعالجة 23 مترًا مربعاً من الحفريات والتشققات الموجودة بطبقة الأسفلت.وأكد حرص البلدية على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الجميع.// انتهى //00:50ت م0140