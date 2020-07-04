الرياض 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسوصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الرحلة الجوية الرابعة الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت جميع ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضةوهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة وذلك استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود جميع الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.وأبان أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد- ".وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم سمو وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.// انتهى //00:54ت م0141