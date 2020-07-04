ياوندي 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسعقدت الحكومة الكاميرونية محادثات مع القادة الرئيسيين لتمرد انفصالي للناطقين بالانجليزية ، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الصراع عام 2017م.وأفاد ابرز زعيم انفصالي وهو جوليوس ايوك تابي، والذي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته في اتهامات بالإرهاب، أن الاجتماع عقد أمس لبحث إمكانية وقف إطلاق النار.وأضاف تابي الذي أعلن نفسه رئيسًا لدولة مستقلة ناطقة بالانجليزية أطلق عليها الانفصاليون اسم أمبازونيا، أن تسعة من قيادات الانفصاليين شاركوا في الاجتماع الذي أعقب دعوات من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.واندلع العنف عام 2017 بعد أن قمعت الحكومة احتجاجات سلمية قام بها مدرسون ومحامون في المناطق الناطقة بالإنجليزية، للاحتجاج على تهميش الأغلبية الناطقة بالفرنسية لهم، حيث أودى القتال بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص وأرغم مئات الآلاف على النزوح عن ديارهم.// انتهى //02:10ت م0144