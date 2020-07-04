أكرا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأصدر الرئيس الغاني نانا أدا دانكوا أكوفو أدو، قرارًا يقضي بإطلاق سراح 794 سجينًا، في خطوة تهدف للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلاد.وشمل قرار العفو الذي تناقلته العديد من وسائل الاعلام الغانية، المعتقلين لأول مرة ومن بلغوا من العمر 70 أو أكثر، وغيرهم من أصحاب الأمراض الحرجة والمزمنة.وفي وقت سابق كانت الحكومة في غانا قد أطلقت سراح 808 من المحكومين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.يذكر أن إصابات كورونا في غانا وصلت إلى 18 ألفًا و134 إصابة، من بينهم 117 حالة وفاة.// انتهى //02:10ت م0145