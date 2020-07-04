تونس 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأوقفت وحدات من الحرس الحدودي التونسي 13 مهاجرًا غير شرعي على مستوى منطقة بوشبكة بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد.وأفاد مصدر امني بالمحافظة في تصريح له اليوم، أن المهاجرين اجتازوا الحدود الجزائرية باتجاه تونس، وكانوا على متن سيارة خاصة ، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وإحالتهم إلى الحجر الصحي، لرفع عينات لهم لتحليلها والتثبت من حملهم لفيروس كورونا من عدمه.يذكر أن العدد الإجمالي للمهاجرين أفارقة وعرب الوافدين خلال هذه الأيام على جهة القصرين قادمين من الجزائر بلغ 65 مهاجرًا حتى ألان.// انتهى //02:11ت م0146