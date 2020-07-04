أديس أبابا 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسدعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الشعب الإثيوبي إلى التحلي بالهدوء والامتناع عن القيام بأعمال عنف إثر مقتل فنان.وأكد فقي - في بيان نشره الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أنه يراقب التطورات الأخيرة في إثيوبيا عن كثب ، في أعقاب وقوع أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين حتى الآن وأصابت العشرات، احتجاجا على مقتل الفنان.كما دعا فقي الحكومة الإثيوبية لتقديم مرتكبي هذا الفعل، الذي وصفه بالشنيع للعدالة، وتشجيع كافة الأطراف لحل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية، وبذل جهود كافية لمكافحة جائحة كورونا.// انتهى //02:15ت م0147