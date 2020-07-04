نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، مساء اليوم ، عن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4705 إصابة مؤكدة.وأضاف المسؤول الصحي خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 858 تحليًلا مخبريًا، مشيرًا إلى انه تم تسجيل 38 حالة شفاء من الفيروس ، ليصل عدد المتعافين إلى 1765 شخصًا.وأفاد انه لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة بهذا الوباء، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.// انتهى //03:11ت م0148