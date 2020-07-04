نواكشوط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واساستلمت موريتانيا اليوم، أجهزة للتنفس الصناعي مقدمة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، لدعم جهود البلاد في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد مستشار رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاجتماعية با هامباتي في كلمة بالمناسبة، أن هذا الدعم يأتي استجابة للوضعية الراهنة التي يعيشها البلد مما يتطلب الحصول على المزيد من المعدات واللوازم الطبية الضرورية.// انتهى //03:12ت م0149